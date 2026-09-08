Gledatelji oduševljeni 'Specijalistima Zagreb': 'Serija na svjetskoj razini!'

Sudeći prema prvim reakcijama, gledateljima se ono što su vidjeli itekako svidjelo. "Odlična serija", kratko je poručio jedan gledatelj.

'Specijalisti Zagreb' prva su RTL-ova kriminalistička serija, a u središtu priče su četvero policijskih inspektora potpuno različitih karaktera. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok Zagreb nije samo kulisa priče – autentične lokacije metropole važan su dio atmosfere cijele serije.

"Bravo za RTL i odlične serije kao što su 'Sjene prošlosti', 'Divlje pčele' i 'Specijalisti Zagreb'", stoji u još jednom komentaru.

Posebno je pohvaljen i izbor glumačke ekipe. "Pohvale RTL-u što ne stavljaju jedne te iste glumce. Bravo", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi otišao korak dalje i zaključio: "Serija na svjetskoj razini."

Nova kriminalistička priča tako je već premijernom večeri izazvala pozitivne reakcije publike, a pred ekipom 'Specijalista Zagreb' tek su novi slučajevi, istrage i tajne koje će pokušati razriješiti.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).