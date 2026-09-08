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Gledatelji oduševljeni 'Specijalistima Zagreb': 'Serija na svjetskoj razini!'

Nova RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' u ponedjeljak je stigla na male ekrane, a već nakon premijernih epizoda jasno je da je privukla veliku pažnju gledatelja. Napete istrage, zagrebačke ulice, akcija, humor i zanimljiva četvorka glavnih inspektora izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama

RTL.hr
08.09.2026 10:38

'Specijalisti Zagreb' prva su RTL-ova kriminalistička serija, a u središtu priče su četvero policijskih inspektora potpuno različitih karaktera. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok Zagreb nije samo kulisa priče – autentične lokacije metropole važan su dio atmosfere cijele serije.

Sudeći prema prvim reakcijama, gledateljima se ono što su vidjeli itekako svidjelo. "Odlična serija", kratko je poručio jedan gledatelj.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

"Bravo za RTL i odlične serije kao što su 'Sjene prošlosti', 'Divlje pčele' i 'Specijalisti Zagreb'", stoji u još jednom komentaru.

Posebno je pohvaljen i izbor glumačke ekipe. "Pohvale RTL-u što ne stavljaju jedne te iste glumce. Bravo", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi otišao korak dalje i zaključio: "Serija na svjetskoj razini."

Nova kriminalistička priča tako je već premijernom večeri izazvala pozitivne reakcije publike, a pred ekipom 'Specijalista Zagreb' tek su novi slučajevi, istrage i tajne koje će pokušati razriješiti.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

specijalisti zagreb
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