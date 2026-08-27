Odbrojavamo do showa 'Love Island Adria'! Ovo je sve što trebate znati prije početka

'Love Island Adria' na platformu Voyo stiže u nedjelju, 13. rujna, kada će se otvoriti vrata luksuzne vile i započeti potraga za ljubavlju, ali i vrijednom novčanom nagradom.
Ljubav, drama i život pod istim krovom
Koncept koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta sada prvi put dobiva svoju regionalnu verziju. Atraktivni i slobodni kandidati iz regije uselit će se u luksuznu vilu na sunčanim Tenerifima, potpuno odvojeni od svoje svakodnevice.
Mobiteli, internet i kontakt s vanjskim svijetom ostaju iza njih, a pred njima su nova poznanstva, flertovi, ljubavne iskrice, ali i prve ljubomore, razočaranja i teške odluke. Od samog početka kandidati će se morati povezivati u parove, no nitko ne može biti siguran da će osoba uz koju je započeo avanturu ostati njegov izbor do kraja.
Novi kandidati mogu promijeniti sve
Tek što se među otočanima počnu rađati prve simpatije, situaciju mogu potpuno preokrenuti novi kandidati, dobro poznati "bombshelli". Njihov ulazak mogao bi staviti na kušnju i odnose koji se na prvi pogled čine neraskidivima.
Kandidate očekuju i brojni izazovi te ceremonije ponovnog spajanja na kojima će morati odlučiti žele li ostati uz postojećeg partnera ili sreću okušati s nekim drugim. A u 'Love Islandu' jedno je sigurno – ništa nije sigurno.
I gledatelji imaju važnu ulogu
O sudbini otočana neće odlučivati samo oni sami. Važnu ulogu imat će i gledatelji, koji će svojim glasovima moći utjecati na ono što se događa u vili i sudbinu kandidata.
Uz potragu za ljubavlju, u igri je i ozbiljan motiv za dolazak do samog kraja. Pobjednički par očekuje novčana nagrada od 50 tisuća eura.
Dragana Mićalović u potpuno novoj ulozi
Kroz ljubavne uspone i padove otočane će voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj će ovo biti prvi veliki voditeljski angažman. Glumica uskoro mijenja set egzotičnim Tenerifima i preuzima voditeljsku palicu regionalne verzije svjetskog hita.
Odbrojavanje do najvrelije ljubavne avanture je počelo – 'Love Island Adria' stiže 13. rujna na platformu Voyo.