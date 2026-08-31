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Jesen na RTL-u

Sve što morate znati o 'Specijalistima Zagreb' prije početka emitiranja: Veliki vodič kroz radnju, termine i upečatljive likove

Prva RTL-ova kriminalistička serija stiže od 7. rujna na RTL i platformu Voyo, a donosimo detaljan vodič kroz radnju, termine prikazivanja i glavne aktere sa zagrebačkog asfalta

RTL.hr
31.08.2026 22:00

Na male ekrane i streaming platformu Voyo stiže 'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima privlači veliku pozornost javnosti. Spojevi policijskih potjera, autentičnih lokacija metropole i napetih slučajeva najavljuju uzbudljivu televizijsku jesen. U nastavku donosimo sve ključne informacije koje trebate znati ususret premijeri.

Kada i gdje gledati 'Specijaliste Zagreb'?

Velika premijera serije zakazana je za ponedjeljak, 7. rujna. Serija će se prikazivati svakog ponedjeljka na RTL-u u dva uzastopna termina - u 20:15 i 21:15 sati. Za sve koji žele potpunu slobodu gledanja, sve epizode bit će dostupne i na platformi Voyo.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

O čemu se radi u seriji?

'Specijalisti Zagreb' prate rad upečatljivog policijskog tima u rješavanju kompleksnih zločina na području glavnog grada. Format funkcionira po principu "jedna epizoda - jedan slučaj", što znači da svaka nova priča pred inspektore stavlja nove osumnjičene, nepredvidive zaplete i teške odluke.

Uz rad u policijskom uredu i opasne akcije na terenu, serija donosi i uvid u privatne živote te osobne borbe glavnih likova. Posebna uloga pripala je i samome Zagrebu - snimano je na brojnim prepoznatljivim gradskim ulicama i četvrtima, pa metropola u seriji djeluje kao zasebno glumačko lice.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tko čini glavnu glumačku četvorku?

U središtu radnje nalazi se četvero inspektora s potpuno različitim karakterima i pozadinskim pričama:

Toni Gojanović (Luka Horvat): Bivši analitičar Europola koji unosi staloženost, hladnu logiku i analitičko iskustvo u tim, dok se privatno bori s odgojem sina nakon obiteljske tragedije.

Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović
Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Peđa Gvozdić (viši inspektor Zoran): Iskusni policijski terenac vođen uličnom intuicijom i autoritetom, koji u postaji drži red, a privatno brine o kćeri.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Ivan Barišić (mladi inspektor iz Splita): Temperamentno pojačanje u timu koje u zagrebačke istrage donosi brzinu, rizik i prepoznatljivi dalmatinski dišpet.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Vini Jurčić (inspektorica tima): Oštra, nepokolebljiva i sposobna istražiteljica koja se ravnopravno nosi sa svim izazovima na terenu i muškim kolegama u timu.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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Jesen na RTL-u

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