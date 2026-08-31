Sve što morate znati o 'Specijalistima Zagreb' prije početka emitiranja: Veliki vodič kroz radnju, termine i upečatljive likove

Na male ekrane i streaming platformu Voyo stiže 'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima privlači veliku pozornost javnosti. Spojevi policijskih potjera, autentičnih lokacija metropole i napetih slučajeva najavljuju uzbudljivu televizijsku jesen. U nastavku donosimo sve ključne informacije koje trebate znati ususret premijeri.
Kada i gdje gledati 'Specijaliste Zagreb'?
Velika premijera serije zakazana je za ponedjeljak, 7. rujna. Serija će se prikazivati svakog ponedjeljka na RTL-u u dva uzastopna termina - u 20:15 i 21:15 sati. Za sve koji žele potpunu slobodu gledanja, sve epizode bit će dostupne i na platformi Voyo.
O čemu se radi u seriji?
'Specijalisti Zagreb' prate rad upečatljivog policijskog tima u rješavanju kompleksnih zločina na području glavnog grada. Format funkcionira po principu "jedna epizoda - jedan slučaj", što znači da svaka nova priča pred inspektore stavlja nove osumnjičene, nepredvidive zaplete i teške odluke.
Uz rad u policijskom uredu i opasne akcije na terenu, serija donosi i uvid u privatne živote te osobne borbe glavnih likova. Posebna uloga pripala je i samome Zagrebu - snimano je na brojnim prepoznatljivim gradskim ulicama i četvrtima, pa metropola u seriji djeluje kao zasebno glumačko lice.
Tko čini glavnu glumačku četvorku?
U središtu radnje nalazi se četvero inspektora s potpuno različitim karakterima i pozadinskim pričama:
Toni Gojanović (Luka Horvat): Bivši analitičar Europola koji unosi staloženost, hladnu logiku i analitičko iskustvo u tim, dok se privatno bori s odgojem sina nakon obiteljske tragedije.
Peđa Gvozdić (viši inspektor Zoran): Iskusni policijski terenac vođen uličnom intuicijom i autoritetom, koji u postaji drži red, a privatno brine o kćeri.
Ivan Barišić (mladi inspektor iz Splita): Temperamentno pojačanje u timu koje u zagrebačke istrage donosi brzinu, rizik i prepoznatljivi dalmatinski dišpet.
Vini Jurčić (inspektorica tima): Oštra, nepokolebljiva i sposobna istražiteljica koja se ravnopravno nosi sa svim izazovima na terenu i muškim kolegama u timu.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).