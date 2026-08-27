Sve što trebate znati o showu 'Asia Express': Pred devet parova je avantura kakvu neće zaboraviti

Devet parova, tri države, tisuće kilometara i samo jedan euro dnevno – tako ukratko izgleda 'Asia Express: Zmajeva ruta', novi RTL-ov avanturistički show koji natjecatelje iz udobnosti svakodnevice vodi ravno u nepredvidivu utrku kroz Aziju

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No 'Asia Express' nije klasično putovanje na kojem sudionike čekaju organizirani prijevoz, hoteli i unaprijed isplanirane rute. Upravo suprotno – kandidati se moraju snalaziti sami, a svaki novi dan donosi im borbu s vremenom, nepoznatim terenom, jezičnim barijerama i vlastitim granicama.

Od Kambodže preko Laosa sve do Tajlanda

Zmajeva ruta počinje u Siem Reapu u Kambodži, nakon čega natjecatelji nastavljaju kroz Laos, dok ih konačni cilj čeka u Bangkoku na Tajlandu. Pred njima su tisuće kilometara tijekom kojih će morati pronaći način kako što brže napredovati prema cilju.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express FOTO: RTL

A upravo tu stvari postaju zanimljive. Na raspolaganju imaju budžet od svega jednog eura dnevno, pa se ne mogu jednostavno osloniti na taksi, rezervirati hotel ili bezbrižno otići u restoran. Morat će pronaći prijevoz, hranu i mjesto za spavanje te se pritom oslanjati na vlastitu snalažljivost, komunikaciju i pomoć lokalnog stanovništva. Hoće li ih netko povesti? Gdje će prespavati? Kako će se sporazumjeti s ljudima koji možda ne govore njihov jezik? Upravo takve situacije čine svaki dan potpuno nepredvidivim.

Nije dovoljna samo fizička spremnost

Na put ne kreću sami, već u parovima, pa će 'Asia Express' istovremeno biti i veliki test njihovih odnosa. Umor, glad, stres i stalna utrka s vremenom mogli bi pokazati koliko dobro funkcioniraju kada nestane svakodnevnog komfora.

icon-expand Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Za pobjedu zato neće biti dovoljno biti samo najbrži ili fizički najspremniji. Trebat će dobro komunicirati s partnerom, donositi odluke pod pritiskom, snalaziti se u nepoznatim situacijama i pronaći način da nastave dalje čak i kada plan potpuno propadne. U avanturu kreće devet različitih parova, a među njima su prijatelji, partneri te članovi obitelji, zbog čega će svaki dvojac imati potpuno drukčiju dinamiku.

Antonija Blaće i Ante Travizi vode ih kroz avanturu