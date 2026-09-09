Zlatni dečki osvojili prvi amulet, a onda dobili moć koja može promijeniti cijelu utrku u 'Asia Expressu'

Posljednji zadatak dana bio je pronaći hrvatskog turista skrivenog među posjetiteljima hrama, koji je čuvao prvi amulet vrijedan tisuću eura. Timovi su grozničavo pretraživali svaki kutak, zagledali u obuću tražeći poznate "kockice" i ispitivali strance.
"Jesi li ti ta? Molim te, reci više, ovisi puno o tome", u jednom je trenutku zavapio Goran Šprem jednoj od turistkinja, pokazujući koliko je ulog velik. Nakon niza promašaja i krive procjene, upravo su "Zlatni dečki", rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem, uspjeli pronaći pravu osobu. Turistica s prepoznatljivim hrvatskim motivima na noktima predala im je dragocjeni amulet. "Sretni smo, zadovoljni smo, ponosni smo. Prvi korak smo napravili", izjavili su pobjednici.
Rezime dana: Tenzije, greške i neočekivana snaga
Voditelji su na kraju dana okupili sve natjecatelje kako bi rezimirali turbulentne događaje. Posebno se istaknuo sukob između "Zlatnih dečki" i tima "Gazele", Katarine Mamić i Lune Valas. Na pitanje što se dogodilo, Goran je priznao: "Čekao sam to pitanje", nakon čega je uslijedilo objašnjenje nesretnog spleta okolnosti oko prijevoza. No, Gazele nisu ostale dužne. "Kakvi zlatni? Zlatna biža", oštro je komentirala Katarina, dodajući: "Što se mene tiče, ni s kim više neću pričati".
Svoju veliku grešku priznali su i Niko i Ivan Tokić, koji su unatoč pobjedi u dvoboju i velikoj prednosti, izgubili dva sata tražeći amulet u pogrešnom hramu. "Ovaj zadnji hram nam se toliko svidio da smo ostali dva sata tamo. Poruka je da ne treba žuriti, nego čitati uputstva", zaključio je Niko.
Moć amuleta i prva strateška odluka
Osim novčane vrijednosti, amulet je Zlatnim dečkima donio i ogromnu stratešku prednost. U sljedeću etapu kreću deset minuta prije svih ostalih, ali to nije sve. Dobili su i moć odabrati jedan tim koji će u utrku krenuti deset minuta nakon svih. "Koga ćete preskočiti, koga ćete zaustaviti? Imate minutu da razmislite", objasnila je voditeljica Antonija Blaće, stavivši ih pred tešku odluku.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.