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Kvalifikacije za Ligu prvaka: Dinamo - Thun

Dinamo lovi prolaz za Ligu prvaka! Ne propustite uzvrat protiv Thuna na RTL-u i Voyo

Dinamo je prošli tjedan otvorio novu sezonu u Ligi prvaka protiv švicarskog prvaka FC Thuna

RTL.hr
27.07.2026 10:34

Nakon konačnih 1:1 u prvoj utakmici 2. kvalifikacijskog kola za plasman u Ligu prvaka, uzvrat na Maksimiru igra se u utorak, 28. srpnja od 20 sati, a utakmicu možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

Dinamo Thun
Dinamo Thun FOTO: RTL

Pripremne utakmice u Sloveniji Dinamo je odradio sa stopostotnom učinkovitošću. Nakon dviju proba u Sloveniji, Dinamo je u trećoj utakmici na Maksimiru svladao i treći slovenski klub, doprvak Koper (4:2). Atraktivnom i efikasnom igrom pokazao je puno truda i angažmana. Sada Dinamo želi opravdati ulogu favorita protiv švicarskog Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Trener Mario Kovačević potvrdio je da okosnicu momčadi čine igrači koji su igrali protiv Kopra, ali bez Luke Stojkovića, koji zbog suspenzije mora preskočiti europski nastup. No velika vijest je povratak Mislava Oršića! U napadu Dinama tijekom priprema također su bili dobro raspoloženi Dion Drena Beljo i Fran Topić, tako da se nadamo efikasnom Dinamu i protiv Thuna. Također, sjajna vijest je povratak u momčad Matea Lisice nakon oporavka.

Dinamo mora biti oprezan jer Thun je u sezoni 2024/2025 postao prvak u drugoj švicarskoj ligi, da bi samo godinu dana kasnije, u sezoni 2025/2026 ponio naslov prvaka i u najjačoj, prvoj švicarskoj nogometnoj ligi, što zaslužuje veliko poštovanje.

Utakmicu Dinamo vs. Thun ne propustite sutra, 28. srpnja u 20 sati na RTL-u i platformi Voyo

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Kvalifikacije za Ligu prvaka: Dinamo - Thun

Dinamo protiv Thuna večeras od 20 sati na RTL-u i platformi Voyo

Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo

Dinamo kreće na svoj put prema Ligi prvaka večeras od 19.50 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo

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