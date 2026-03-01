Kvalifikacije za Ligu prvaka

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Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'

Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu
Divlje pčele

Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu

Kraj ljubavnog trokuta! Anthony donio odluku: 'Ja i Alja smo gotovi, povrijedio sam Laru'
Love Island Adria

Kraj ljubavnog trokuta! Anthony donio odluku: 'Ja i Alja smo gotovi, povrijedio sam Laru'

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Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša
Divlje pčele

Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša

Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa
Asia Express: Zmajeva ruta

Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa

Imamo li novi par? Gašper zamolio Alju direktno: 'Ako oni odaberu Mili, ja ću ostati sam...'
Love Island Adria

Imamo li novi par? Gašper zamolio Alju direktno: 'Ako oni odaberu Mili, ja ću ostati sam...'

Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'
Love Island Adria

Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'

Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'
Divlje pčele

Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'

Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli
Divlje pčele

Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'
Love Island Adria

Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'

Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit
Love Island Adria

Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'
Divlje pčele

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!
Love Island Adria

Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!

Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'
Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'

'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje
Love Island Adria

'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje

Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'
Love Island Adria

Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'

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Večera za 5

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Divlje pčele

Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša

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Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'

Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'

Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

'Asia Express' na kambodžanskoj tržnici, Ella oduševljena šokantnim prizorima: 'Top!'

'Asia Express' na kambodžanskoj tržnici, Ella oduševljena šokantnim prizorima: 'Top!'

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Đana i mama Meri imaju svoj pobjednički pozdrav, ali jedan dio im baš nikako ne ide: 'Uvik krivo!'

Đana i mama Meri imaju svoj pobjednički pozdrav, ali jedan dio im baš nikako ne ide: 'Uvik krivo!'

Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj

Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj

Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima

Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima

Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'

Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'

Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe

Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe