Kvalifikacije za Ligu prvaka

RTL.hr
Emisije
Novosti
Serije
Filmovi
Emisije
Voyo
Emisije
Love Island Adria
Divlje pčele
Asia Express: Zmajeva ruta
Specijalisti Zagreb
Gospodin Savršeni
Večera za 5
Formula 1
TV raspored
Extra video
Vrijeme je za rukomet
Gospodin Savršeni
Divlje pčele
Ljubav je na selu
Večera za 5
Net.HR
Prijave
GLEDAJ NA
GLEDAJ NA
cross
Love Island Adria
Divlje pčele
Asia Express: Zmajeva ruta
Specijalisti Zagreb
Gospodin Savršeni
Večera za 5
Formula 1
OGLAS
OGLAS
OGLAS
Asia Express: Zmajeva ruta
Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'
icon-video-call-1
Divlje pčele
Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu
icon-video-call-1
Love Island Adria
Kraj ljubavnog trokuta! Anthony donio odluku: 'Ja i Alja smo gotovi, povrijedio sam Laru'
icon-video-call-1
Gledaj na
Više
icon-chevron-left
icon-chevron-right
Novu epizodu gledaj večeras od 20 sati ekskluzivno na Voyo
Sumnjaj u sve, ne vjeruj nikome - ekskluzivno na Voyo
Novu sezonu gledaj prije svih na Voyo
Čekanju je kraj - nove epizode gledaj odmah na Voyo
Epizode serije 'Specijalisti Zagreb' gledaj na Voyo
12. sezonu popularnog showa gledaj na Voyo
Prvi hrvatski Voyo Original - cijelu seriju gledaj odmah
Prve dvije sezone regionalne hit serije gledaj odmah na Voyo
Nova ljetna romantična serija koju ne želiš propustiti - samo na Voyo!
Novu, treću sezonu gledaj odmah na Voyo
Najnoviju sezonu vrućeg reality showa gledaj odmah na Voyo
Otkrij V efekat na Voyo - gledaj odmah sve epizode
Najintezivniji slovenski reality show gledaj na Voyo
01:44:02
Najgledaniji ruski film svih vremena - gledaj odmah
Pogledaj na
01:16:46
kultna prepoznatljiva crna drama - gledaj odmah
Pogledaj na
icon-video-call-1
Divlje pčele
Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša
Asia Express: Zmajeva ruta
Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa
icon-video-call-1
Love Island Adria
Imamo li novi par? Gašper zamolio Alju direktno: 'Ako oni odaberu Mili, ja ću ostati sam...'
icon-video-call-1
Love Island Adria
Priznanje u vili! Lara otkrila kada se i gdje prvi put poljubila: 'Morali smo se skrivati'
icon-video-call-1
Divlje pčele
Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'
icon-video-call-1
Divlje pčele
Zora se zaljubljuje? Šarmantni Marino potpuno joj je pomutio misli
icon-video-call-1
Love Island Adria
Spojler alert! Pao strastveni poljubac u krevetu: 'Gledao sam je i cijelo vrijeme sam je htio poljubiti'
icon-video-call-1
Love Island Adria
Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit
icon-video-call-1
Divlje pčele
Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'
icon-video-call-1
Love Island Adria
Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!
icon-video-call-1
Asia Express: Zmajeva ruta
Luciano Plazibat morao na goloj koži nositi tarantule: 'Ja sam curica u familiji'
icon-video-call-1
Love Island Adria
'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje
icon-video-call-1
Love Island Adria
Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'
Arhiva
OGLAS
Najčitanije
Divlje pčele
Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'
Asia Express: Zmajeva ruta
Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka'
Večera za 5
Mirjana u 'Večeri za 5' prepoznala Ljubicu: 'O Bože moj, kome sam došla na večeru'
Divlje pčele
Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša
Divlje pčele
Kate se sukobi s Evom, a radnici napadaju Nikolu
Show
Divlje pčele
POGLEDAJ
BONUS VIDEO
GLEDAJ SADA
VEČERA ZA 5
GLEDAJ ODMAH
LJUBAV JE NA SELU
GLEDAJ ODMAH
RTL Novosti
Prijavi se na sve novosti s RTL-a.
Slažem se s
uvjetima korištenja.
Prijavi se
icon-close-circle
Došlo je do pogreške.
icon-check-circle-2
Hvala! Uspješno si se prijavio na newsletter.
Izdvojeno
Prva sezona 'Divljih pčela' završila je dramatično: Ovo su najveći raspleti finala
Ante Travizi u 'Asia Expressu' zaigrao nogomet s kambodžanskom djecom i učio ih hrvatski: 'Recite ćevapčići'
Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'
Pino objasnio zašto im je vožnja u 'Asia Expressu' kratko trajala: 'Vozačeva supruga je rekla da ne smije voziti tri žene'
Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'
'Asia Express' na kambodžanskoj tržnici, Ella oduševljena šokantnim prizorima: 'Top!'
Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa
Đana i mama Meri imaju svoj pobjednički pozdrav, ali jedan dio im baš nikako ne ide: 'Uvik krivo!'
Nakon teške drame stiže i pomirenje: Anthony i Lara ponovno u ljubavi, pao i strastveni zagrljaj
Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima
Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'
Svi žele ovaj recept iz 'Večere za 5': Zoran je u desertu spojio palačinke, jabuke i orahe