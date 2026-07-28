Dinamo-Thun večeras na RTL-u i platformi Voyo! Modri traži prolaz u 3. pretkolo Lige prvaka na domaćem terenu

Sinoć su Modri odradili posljednji trening uoči otvaranja sezone na domaćem terenu, na koji stižu i vjerni navijači u velikome broju pa bi maksimirske tribine trebale biti gotovo rasprodane.
Prva utakmica, odigrana prošloga tjedna u Švicarskoj, završena je remijem i odluka o pobjedniku past će večeras.
Kako diše modra svlačionica večer prije velikog testa provjerila je RTL-ova reporterka Donna Diana Prćić, koja je razgovarala s trenerom Dinama Marijom Kovačevićem.
"Znamo da imaju kvalitetu, znali smo i prije prve utakmice. Sada smo ih bolje upoznali. Dobri su, agresivni, dobro trče u fazi obrane i napada, posebno su opasni u prekidima. U zadnjoj utakmici je njihov trener stavio devet novih igrača u ekipu i došli su opet do pobjede. To je ekipa koja ima pobjednički mentalitet", ističe Kovačević, dodavši da su njegovi igrači u pozitivnom iščekivanju, "Drago mi je da smo svi zdravi. Bakrar je jutros otputovao u novi klub, na njega ne možemo računati, kao i na Stojkovića zbog kartona, svi ostali su dobro."
Večerašnja utakmica protiv Thuna povratak je miljenika navijača Mislava Oršića na maksimirski travnjak, a Kovačević ističe kako će na poziciji lijevog krila, osim njega, svakako računati i na Arbera Hoxhu. Na gol bi ponovno trebao stati Ivan Filipović kojemu trener Modrih daje punu podršku i povjerenje.
Treba naglasiti i to da ako Dinamo večeras ostvari plasman dalje u 3. pretkolo Lige prvaka, čeka ga osigurana najmanje skupina Konferencijske lige.
"Ljepše nam je igrati pred našom publikom koja nas nosi do pobjede, vjerujem da će i sutra biti tako... Mi smo svjesni da neće biti lagano, ali i svjesni toga da nas bilo koja pobjeda vodi dalje i sve ćemo učiniti da dođemo do nje", zaključuje Kovačević.
Prijenos utakmice Dinamo-Thun ne propustite večeras od 20 sati na RTL-u i platformi Voyo.