Dinamo-Thun večeras na RTL-u i platformi Voyo! Modri traži prolaz u 3. pretkolo Lige prvaka na domaćem terenu

Nakon teške prošlotjedne utakmice u Švicarskoj i remija 1:1, zagrebački Dinamo večeras od 20 sati čeka uzvratni susret 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna, uz izravni prijenos na RTL-u i platformi Voyo

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Sinoć su Modri odradili posljednji trening uoči otvaranja sezone na domaćem terenu, na koji stižu i vjerni navijači u velikome broju pa bi maksimirske tribine trebale biti gotovo rasprodane. Prva utakmica, odigrana prošloga tjedna u Švicarskoj, završena je remijem i odluka o pobjedniku past će večeras.

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Kako diše modra svlačionica večer prije velikog testa provjerila je RTL-ova reporterka Donna Diana Prćić, koja je razgovarala s trenerom Dinama Marijom Kovačevićem. "Znamo da imaju kvalitetu, znali smo i prije prve utakmice. Sada smo ih bolje upoznali. Dobri su, agresivni, dobro trče u fazi obrane i napada, posebno su opasni u prekidima. U zadnjoj utakmici je njihov trener stavio devet novih igrača u ekipu i došli su opet do pobjede. To je ekipa koja ima pobjednički mentalitet", ističe Kovačević, dodavši da su njegovi igrači u pozitivnom iščekivanju, "Drago mi je da smo svi zdravi. Bakrar je jutros otputovao u novi klub, na njega ne možemo računati, kao i na Stojkovića zbog kartona, svi ostali su dobro."

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