Extra videoNovostiNOVA SEZONASezona 17
Ksenija i Josip Đ. u podcastu 'Spill The Tea'! Otkrili sve o zajedničkoj budućnosti i obitelji: 'Imamo puno planova' Gledaj
Seida za RTL.hr: 'Tomislav je kao medo, kao dijete. Nije moj tip i on to zna' Gledaj
Iris za RTL.hr: 'Iznenadila sam se što me Josip nije odabrao. I možda bih korigirala jednu stvar - manje ljubljenja na kameri' Gledaj
Nina iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Da mogu nešto promijeniti, možda bih odabrala Josipa E. umjesto Tomislava' Gledaj
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači' Gledaj
Tomislav o odnosu s Viktorijom za RTL.hr: 'Bilo bi više kemije između nas da su mi vrata bila otvorena' Gledaj
Viktorija o odnosu s Tomislavom: 'Više nismo u kontaktu. Nas dvoje nikako ne idemo zajedno' Gledaj
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači' Gledaj
Valentina za RTL.hr: 'Ksenija i Josip su sjajan par, a problemi na farmi su se često gurali pod tepih' Gledaj
Ajda nakon 'Ljubav je na selu': 'S Dejanom više nemam što raspravljati. Želim si pronaći dečka i udati se' Gledaj
Ankica za RTL.hr o odnosu sa Željkom: 'Nije bilo kemije između nas, ni u jednom trenu' Gledaj
Pogledajte prvi susret Željka i Đurđe nakon svađe! Bio je sve samo ne ugodan Gledaj
Riva za RTL.hr: 'Sanju i Roberta apsolutno ne vidim kao par. Nisu oni jedno za drugo' Gledaj
Dora iskreno za RTL.hr: 'Dejan voli otići s jedne na drugu. Dečko ne zna za ozbiljno' Gledaj
Danka za RTL.hr : 'Odmah sam se ogradila i vidjela Josipa isključivo kao prijatelja' Gledaj
Željko za RTL.hr o odnosu s Nadom: 'Daleko smo jedno od drugoga i svatko ima svoju obitelj' Gledaj
Jelica bez zadrške o Josipu E.: 'On nikada ne bi mogao biti muškarac za mene, ali drag mi je kao poznanik' Gledaj
Robert za RTL.hr priznao: 'Zaljubljujem se u Sanju. S njom se osjećam sigurnije' Gledaj
Sanja iz 'Ljubavi na selu' o dramatičnom preokretu: 'Moguće da ćemo Robi i ja završiti u vezi' Gledaj
Josip E. za RTL.hr o Dottie: 'Ona traži standardnog hrvatskog muškarca, a ja to nisam' Gledaj