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'SPILL THE TEA' S ANITOM Prijavi se
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Sezona 17
43:46
Ksenija i Josip Đ. u podcastu 'Spill The Tea'! Otkrili sve o zajedničkoj budućnosti i obitelji: 'Imamo puno planova'
Ksenija i Josip Đ. u podcastu 'Spill The Tea'! Otkrili sve o zajedničkoj budućnosti i obitelji: 'Imamo puno planova' Gledaj
03:18
Seida za RTL.hr: 'Tomislav je kao medo, kao dijete. Nije moj tip i on to zna'
Seida za RTL.hr: 'Tomislav je kao medo, kao dijete. Nije moj tip i on to zna' Gledaj
04:04
Iris za RTL.hr: 'Iznenadila sam se što me Josip nije odabrao. I možda bih korigirala jednu stvar - manje ljubljenja na kameri'
Iris za RTL.hr: 'Iznenadila sam se što me Josip nije odabrao. I možda bih korigirala jednu stvar - manje ljubljenja na kameri' Gledaj
04:59
Nina iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Da mogu nešto promijeniti, možda bih odabrala Josipa E. umjesto Tomislava'
Nina iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Da mogu nešto promijeniti, možda bih odabrala Josipa E. umjesto Tomislava' Gledaj
03:26
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači'
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači' Gledaj
03:07
Tomislav o odnosu s Viktorijom za RTL.hr: 'Bilo bi više kemije između nas da su mi vrata bila otvorena'
Tomislav o odnosu s Viktorijom za RTL.hr: 'Bilo bi više kemije između nas da su mi vrata bila otvorena' Gledaj
03:28
Viktorija o odnosu s Tomislavom: 'Više nismo u kontaktu. Nas dvoje nikako ne idemo zajedno'
Viktorija o odnosu s Tomislavom: 'Više nismo u kontaktu. Nas dvoje nikako ne idemo zajedno' Gledaj
03:26
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači'
Sara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o Željku: 'U kontaktu smo, to mi puno znači' Gledaj
04:22
Valentina za RTL.hr: 'Ksenija i Josip su sjajan par, a problemi na farmi su se često gurali pod tepih'
Valentina za RTL.hr: 'Ksenija i Josip su sjajan par, a problemi na farmi su se često gurali pod tepih' Gledaj
02:04
Ajda nakon 'Ljubav je na selu': 'S Dejanom više nemam što raspravljati. Želim si pronaći dečka i udati se'
Ajda nakon 'Ljubav je na selu': 'S Dejanom više nemam što raspravljati. Želim si pronaći dečka i udati se' Gledaj
03:05
Ankica za RTL.hr o odnosu sa Željkom: 'Nije bilo kemije između nas, ni u jednom trenu'
Ankica za RTL.hr o odnosu sa Željkom: 'Nije bilo kemije između nas, ni u jednom trenu' Gledaj
00:34
Pogledajte prvi susret Željka i Đurđe nakon svađe! Bio je sve samo ne ugodan
Pogledajte prvi susret Željka i Đurđe nakon svađe! Bio je sve samo ne ugodan Gledaj
04:21
Riva za RTL.hr: 'Sanju i Roberta apsolutno ne vidim kao par. Nisu oni jedno za drugo'
Riva za RTL.hr: 'Sanju i Roberta apsolutno ne vidim kao par. Nisu oni jedno za drugo' Gledaj
03:09
Dora iskreno za RTL.hr: 'Dejan voli otići s jedne na drugu. Dečko ne zna za ozbiljno'
Dora iskreno za RTL.hr: 'Dejan voli otići s jedne na drugu. Dečko ne zna za ozbiljno' Gledaj
06:45
Danka za RTL.hr : 'Odmah sam se ogradila i vidjela Josipa isključivo kao prijatelja'
Danka za RTL.hr : 'Odmah sam se ogradila i vidjela Josipa isključivo kao prijatelja' Gledaj
02:54
Željko za RTL.hr o odnosu s Nadom: 'Daleko smo jedno od drugoga i svatko ima svoju obitelj'
Željko za RTL.hr o odnosu s Nadom: 'Daleko smo jedno od drugoga i svatko ima svoju obitelj' Gledaj
04:08
Jelica bez zadrške o Josipu E.: 'On nikada ne bi mogao biti muškarac za mene, ali drag mi je kao poznanik'
Jelica bez zadrške o Josipu E.: 'On nikada ne bi mogao biti muškarac za mene, ali drag mi je kao poznanik' Gledaj
06:08
Robert za RTL.hr priznao: 'Zaljubljujem se u Sanju. S njom se osjećam sigurnije'
Robert za RTL.hr priznao: 'Zaljubljujem se u Sanju. S njom se osjećam sigurnije' Gledaj
03:55
Sanja iz 'Ljubavi na selu' o dramatičnom preokretu: 'Moguće da ćemo Robi i ja završiti u vezi'
Sanja iz 'Ljubavi na selu' o dramatičnom preokretu: 'Moguće da ćemo Robi i ja završiti u vezi' Gledaj
02:40
Josip E. za RTL.hr o Dottie: 'Ona traži standardnog hrvatskog muškarca, a ja to nisam'
Josip E. za RTL.hr o Dottie: 'Ona traži standardnog hrvatskog muškarca, a ja to nisam' Gledaj
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