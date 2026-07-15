Ajda iz 'Ljubav je na selu' nasmijala objavom: 'Koliko imam godina: 20. Izgledam kao da imam: 15'

Ajda iz 'Ljubav je na selu' na svom je Instagram Storyju podijelila svoju fotografiju uz šaljiv opis. "Koliko imam godina: 20. Izgledam kao da imam: 15. Kakvu muziku slušam: Kao da imam 50 godina, tri nesretna braka iz sebe i petero djece", poručila je Ajda.

Inače, Ajda iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' tijekom svog je sudjelovanja prošla emotivan i dinamičan put koji je privukao veliku pažnju gledatelja. Od samog početka istaknula se iskrenošću, temperamentom i željom da pronađe osobu s kojom može graditi iskren odnos. Sada je na Instagram profilu podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira s konjima.