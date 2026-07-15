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Ljubav je na selu

Ajda iz 'Ljubav je na selu' nasmijala objavom: 'Koliko imam godina: 20. Izgledam kao da imam: 15'

Ajda iz 'Ljubav je na selu' podijelila je zanimljiv Instagram Story

RTL.hr
15.07.2026 14:00

Ajda iz 'Ljubav je na selu' na svom je Instagram Storyju podijelila svoju fotografiju uz šaljiv opis. "Koliko imam godina: 20. Izgledam kao da imam: 15. Kakvu muziku slušam: Kao da imam 50 godina, tri nesretna braka iz sebe i petero djece", poručila je Ajda.

Inače, Ajda iz 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' tijekom svog je sudjelovanja prošla emotivan i dinamičan put koji je privukao veliku pažnju gledatelja. Od samog početka istaknula se iskrenošću, temperamentom i željom da pronađe osobu s kojom može graditi iskren odnos. Sada je na Instagram profilu podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira s konjima.

Ajda, Ljubav je na selu
Ajda, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Posebno zanimljiv bio je njezin odnos s Dejanom, koji je kroz sezonu prolazio kroz različite faze – od simpatija i lijepih trenutaka do nesuglasica i izazova u komunikaciji. Iako njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, Ajda je pokazala da joj je stalo do otvorenosti i međusobnog razumijevanja, dok su zajedno pokušavali pronaći zajednički jezik.

Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

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