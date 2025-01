Amra našla ljubavnu sreću, a sad je otkrila jednu lijepu novost u svom životu!

Amra je bila jedna od kandidatkinja farmera Ivice u 17. sezoni 'Ljubav je na selu', a izbacio ju je zbog svađa koje su vodili. Ona nije tugovala zbog toga i nakon završetka showa započela je novu vezu.

"Upoznali smo se na malo čudan način, ali za sada sam zadovoljna", otkrila je ranije za RTL.hr. "Ne vjerujem u bajke, ali sretna sam. Koliko će to trajati, ne znam", dodala je. Ispričala je čime ju je njezin partner privukao. "Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me", objasnila je.