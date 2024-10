Amra o pravilu kojeg se njen muškarac mora pridržavati: 'Može otići drugoj ženi, ali mora mi reći'

Otkrila je da ponovno sudjeluje u showu jer traži supruga, a progovorila je i o svom poslu. "Bavim se svime i svačime, sekundarnim sirovinama. Prodajem na placu. Kuham u restoranima, na brodovima. Čistim. Znači, sve što mogu ovim rukama napraviti pošteno, ja sebi zaradim za život", ispričala je Amra.

Traži romantičnog i nježnog supruga. "Ako je sa mnom u nekoj ozbiljnoj vezi, onda ne može otići drugoj ženi, a da to meni ne kaže. Znači, može mi priznati da ide s tom i ja ću mu dati novac da ode u neki restoran i da mu bude lijepo, ali da to prikrije meni, to ne mogu nikako", objasnila je.