Amra za RTL.hr o farmerima i 'Ljubav je na selu': 'Kod mene ništa nikada nije sigurno'

Kandidatkinja Amra u 'Ljubav je na selu' provela je vrijeme kod dva farmera - prvo kod Radoslava, a zatim kod Jožefa. Kod obojice je imala jedinstveno iskustvo, a za nju ljubav se nije dogodila niti u Sloveniji niti u Dalmatinskoj Zagori. Ipak, Amra ovo smatra životnom školom u kojoj je puno naučila o sebi, ali i drugima.

Kakvo je tvoje iskustvo u showu 'Ljubav je na selu'?

Sve je bilo zabavno pa mi je teško izabrati, i kod jednog i kod drugog farmera. Čak su mi se svidjele i neke provokacije koje su bile. Želim vidjeti ljude oko sebe, i one koji me prihvaćaju i one koji me ne prihvaćaju. Ja sam svjesna da me ne mogu svi prihvatiti, jednako kao što ni ja ne mogu prihvatiti sve.