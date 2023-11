Amra za RTL.hr o budućnosti Jožefove veze s Azrom: 'To može trajati nekoliko mjeseci'

Amra Ahmetović je za RTL.hr ispričala što misli o Jožefovoj odluci da je prvu izbaci s imanja i na kraju odabere Azru za romantično putovanje. Također, osvrnula se na Marijino ponašanje i otkrila je svoje viđenje odnosa farmera i Azre u budućnosti.

"Razočarala me njegova odluzka. Bila sam iznenađena. Mislila sam da mu treba mlada i lijepa djevojka, no on je tako izabrao. Njegov je izbor, ali ne zaslužuju ga ni Azra ni Marija", ispričala je Amra.

Smatra da je na Jožefa utjecala Marija. "Ona je iskoristila tu svoju nasrtljivost, povezala se više s njim i mislila je da može pobijediti. No Jožef je odabrao Azru pa sam ja zadovoljna s time. Marijin utjecaj i ponašanje mi se ne sviđaju. Ima loš odnos prema svima", istaknula je.