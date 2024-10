Amra za RTL.hr o kritikama na račun svog plesa na stolu: 'Skinut ću se i gola'

icon-close

Amra se na zabavi kod Ivice opustila i popela na stol što je zgrozilo Ilonu i Ivanu koje su komentirale da je pretjerala, a i farmer se složio s njima. "To je bilo neukusno. Ne doliči joj to. Ima starijih ljudi koji nisu navikli na to. Nisam joj rekao da se spusti sa stola jer sam bio sretan što je Ilona došla", ispričao je Ivica za RTL.hr.

icon-expand Amra i Ivana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Amra je za RTL.hr progovorila o plesanju na stolu i komentarima od strane Ilone, Ivane i Ivice. "Ja sam takva kakva jesam. Ako hoću, skinut ću se i gola. Ako im je smetalo, trebale su mi reći u lice i ja bih se izjasnila. Ako sam ja pokazala svoj grudnjak, gaće, to je mojom voljom. Popela sam se na stol kako to inače ide. Bila sam vesela i vidjela sam da su svi pozitivne energije. Međutim, dogodilo se to što se dogodilo. Neka svatko prvo počisti ispred svog praga, a onda neka vidi druge. Trebale su mi reći ako im se nije svidjelo, a ne ovako da komentiraju. Svatko ima pravo na svoj život", rekla je.

icon-expand Amra i Ivica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Bila sam žena i domaćica pa sam pogriješila. Mislim da sam pozitivno luda. Ako se Ivici ne sviđa, ima kome će se svidjeti. Nije posljednji muškarac na svijetu. I meni se ne sviđaju neke stvari kod njega. Moje je to tijelo. Mene su roditelji odgojili na pristojan i lijep način. Budi dobar koliko možeš biti. Ja ću ti pružiti ruku prijateljstva čak i ako si dušmanin do nekih granica, a poslije ti ne mogu pružiti. Ne dam na sebe", dodala je Amra.

icon-expand Ilona, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Osvrnula se i na Ilonino naređivanje Ivici. "To što Ilona Ivici naređuje, to je između njih dvoje. Ako on to voli, nek izvoli. Ja tražim za sebe muškarca koji je za mene spreman dići i lopatu i počistiti i da me drži na dlanu. Ako nije naučio donijeti kavu s 40 godina, što ga ja imam učiti", istaknula je Amra.