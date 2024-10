Amra za RTL.hr o situaciji nakon poplava: 'Pomažem unesrećenima, ništa me drugo ne zanima'

"Velika je to katastrofa. Žali bože naroda koji je doživio to. To se odvilo u Donjoj Jablanici kod Jablanice. To je selo. Ljudi krivo shvaćaju. Nije samo Donja Jablanica, tu i ostala mjesta u blizini. Mirke i Krstac su stradali. To znamo mi koji tu živimo. Krstac je bio pod vodom, bilo je sve zatvoreno. Ljudi su išli tamo pomagati, razmicati kamenje. Moj susjed je išao jer mu je tamo obitelj. Katastrofalno je i prema Konjicu i Mostaru. Bilo smo doslovno zatvoreni sa svih strana, svi putevi. Ljudi su nestali. To je žalost. Ljude koje ja znam su nastradali, nestali. To su sve naša braća i sestre, ljudi iz okolnih sela. Molim se bogu da nađu nestale. Imam prijatelja svugdje. Jedni moji prijatelji su nađeni mrtvi. To me pogodilo", dodala je Amra.