Amra za RTL.hr o svom teškom djetinjstvu i romskoj zajednici: 'Problem je zaposlenje'

Amra Ahmetović je za RTL.hr progovorila o svom odrastanju, otkrila je što joj je bio san i čime se bavi u Jablanici.

Ispričaj nam nešto o svom djetinjstvu.

Ja sam zadovoljna sa svojim djetinjstvom jer sam u djetinjstvu naučila puno toga što recimo danas bogata djeca kada imaju sve ne mogu naučiti. Živjela sam u siromašnoj obitelji u to vrijeme. Mislim ja imam 28 godina i obišla sam cijelu BiH sa svojim roditeljima pošto što se oni bave izradom posuđa.

Kao malo dijete odeš u vinograd i odradiš malo posla i zaradio si. Vrlo je važno da odmalena shvatiš, to je ono što sam ja iz svog iskustva naučila, što je zanat, a što profesija i kako je to kada se zarađuje odmalena za sebe, ali uz pomoć roditelja. Ne kažem sad da su mene roditelji negdje ostavili na putu, nego oni su bili tu i odgojili su me. Bez obzira kakvi oni bili, ja im se ovim putem zahvaljujem, odnosno majci jer otac mi je preminuo. Drago mi je da sam tako odgojena, a ne kao neka bogatašica. Ovim putem ne vrijeđam bogataše, ali ipak bi trebali naučiti kako se nešto kuha, pegla, kako se nešto radi i jedna najbitnija stvar kome možeš reći ćao, a kome ćao što ima, a s kim samo šutiš i pogledom ga pozdraviš. Vrlo je važno u djetinjstvu imati taj neki karakter. Mudrost se uči kroz život. Ja smatram da svako dijete, pa čak i ono s ulice treba otići u školu,, a ne da se pati. Ako roditelji danas nude sve djetetu jer danas imaju sve, nemojte zaboraviti da to dijete kad-tad će ostati samo. Zašto samo, jer roditelji ne znaju hoće li to dijete naći sebi ženu, hoće li imati djecu... to se nikad ne zna. I glupo je da netko ne zna oprati suđe, što je spužva i tako dalje. I onda ostaje doslovno invalid.

Što ti je san kojim si se htjela baviti u životu?

Ja volim prirodu i uživam u njoj. Volim učiti sve. Mogu pronaći sebe bez obzira na to što radila. Najviše volim putovati, koliko mi mogućnosti to dopuštaju. Volim gledati svijet i upoznavati ljude i procjenjivati ih kakvi su. Da vidim što to postoji tu na zemlji, što nam je to Bog dao, kakvu nam je priliku dao da uživamo, a ne da se nerviramo.