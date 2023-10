Amru je Radoslav očarao izgledom, a Ines i Suzanu začudila direktnost: 'Ja to ne pitam odmah'

Radoslav je upoznao Amru. "Kako to odmah umalo da me poljubite u usta? To da se pokažete kao?", pitala je farmera.

Amra je priznala da je uzbuđena zbog susreta s Radoslavom. "Ja sam žena kraljica. Vi ste to tražili pa...", rekla je farmeru. On je pak očekivao da će mu doći dvije djevojke.

"Pa Radoslav kad je ugledao Amru, ugodno se iznenadio. Ostao je možda malo šokiran iz razloga da mu njegove djevojke vode u njegov restoran četvrtu djevojku. Pa tko bi to tako napravio? Samo otkačene djevojke", komentirala je Ines.

Amra je otkrila Radoslavu da je iz Jablanice iz Hercegovine. "Ne djeluje da je iz Hercegovine iz tog kraja. Ljudi iz Hercegovine nekako su drukčije građe. Ima ih, visoke su", rekla je Ines.

Amra je komentirala da Radoslav ima dobar duh i da mu nedostaje ljubavi, a njega je zanimalo čime se ona bavi. "Ne bavim se ničime. Rekla sam da sam žena kraljica", istaknula je.