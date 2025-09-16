Emisije
Ljubav je na selu

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o udaji: 'Bilo je spontano! Zaljubljena sam'

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako se udala

RTL.hr
16.09.2025 11:06

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Anamarija udala se za svog izabranika kojeg je upoznala nakon emisije. Za RTL.hr je ekskluzivno otkrila kako se zaljubila. 

"Sve se dogodilo spontano. Naletjeli smo jedan na drugoga. Tako je ispalo", rekla je. Otkrila je kako je riječ o 11 godina mlađem gospodinu čije ime ne bi otkrivala, no najbitnije je, kaže, da su sretni. 

"Planiramo još jedan pir za prijatelje. Ne znam kada, ali dogodit će se", rekla je Anamarija, kojoj je kuma na vjenčanju bila prijateljica iz showa - Ilona.

Anamarija i suprug, Ljubav je na selu
Anamarija i suprug, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Otkrila je kako se sa suprugom planira vratiti u Selce, gdje će graditi budućnost. Trenutačno žive u Svetoj Nedelji. 

