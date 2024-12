Anamarija na romantičnom putovanju s Darkom otkrila: 'Nisam zaljubljena, nema kemije'

"Baš neke kemije tu nema", priznala je. Rekla je Darku da je ne prima zdravo za gotovo. "Znam da nisam zaljubljena i znam da ni on nije zaljubljen", otkrila je Anamarija. Rekla je Darku da se ne treba uvijek slagati sa svime što ona kaže. No on prihvaća ono što ona misli, no ne želi je izgubiti. "Iskrica zaljubljenosti postoji, jednostavno ne znam kako da joj priđem, kako da joj izrazim taj dio pažnje, ljubavi", komentirao je farmer.

"Mi smo dobri prijatelji", rekla je Anamarija. "Anamarija meni jako puno znači i ja ću to čekati", zaključio je Darko.

