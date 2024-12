Anamarija otkrila da je Darko propustio priliku: 'Trebao je pokušati zapaliti iskricu'

Darko je pitao Anamariju kakve planove ima nakon romantičnog putovanja kad dođe doma. "Imam nekih problema u obitelji pa moram to riješiti", odgovorila mu je. Otkrila je da joj se puno toga dogodilo. "Izvanredne situacije koje se inače dogode čovjeku kad ne računa na to. Zato i jesam tako malo nervozna, zbog toga što me čeka", ispričala je Anamarija.