Anamarija za RTL.hr o Darku i pozivu na zajedničku noć: 'Išao je isprobavati kakva sam žena'

Anamarija je za RTL.hr otkrila što misli o Brankičinom komentaru i misli li da je ljubomorna te se osvrnula na farmera Darka i ostale kandidatkinje. "Ne mislim da je Brankica pokazala ljubomoru. To je bilo njezino čisto viđenje trenutka. Mislim da u tom trenutku nije mogla procijeniti jer nas nije dovoljno poznavala. Jednostavno je to tako na prvu zaključila. I ja bih možda tako postupila. Brankica i ja imamo kolegijalan odnos", ispričala je.

Kaže da je Darko odličan čovjek, a osvrnula se i na masažu koju joj je pružio tijekom zabave. "I bilo tko drugi da je bio, ja bih rekla da me izmasira", istaknula je Anamarija.

Anamarija je otkrila da je bila u iščekivanju kako će Darko reagirati na nju kada mu skine povez. "Zanimala me njegova reakcija. Kad sam mu skinula povez, bilo je bitno da ne padne u nesvijet, bilo zbog toga jer mu se ne sviđam, bilo zbog toga jer sam mu jako lijepa", rekla je.

Također je otkrila kako bi reagirala da je Darko otišao s drugom kandidatkinjom u sobu. "Ne bih bila ljubomorna. Nije me lako isprovocirati", istaknula je.

Osvrnula se i na ostale kandidatkinje Nikitu i Gabrijelu. "Svaka podrška svim kandidatkinjama. Svaka stoji za sebe. Kako će to Darko percipirati, to je na njemu. Ako mu se svidi druga, stala bih na njihovu stranu. Nema se smisla gurati, to su emotivne stvari", zaključila je Anamarija.

