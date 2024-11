Anamarija za RTL.hr o Darku: 'Nagao je, treba znati s njime komunicirati'

"Hvali se kućama. Materijalne stvari nisu toliko bitne. To je iznutra ruševno stanje. Ostat će mu uspomene ako obnovi to ili sruši. Što ne sređuje kad je već toliko vremena prošlo? Stalno se hvali da radi vani. Kaže da mu je već materijal kod kuma", dodala je Brankica.

Anamarija je za RTL.hr komentirala raspravu Darka i Brankice te Brankičine riječi da podilazi farmeru. "Svi smo mi različitog karaktera i drukčije reagiramo na prvu. Ako bi mi netko rekao da srušim kuću, postavila bih se tako nije ništa odmah za baciti. Treba pogledati i krenuti uređivati pa se onda vidjeti da li je za uređivanje", ispričala je.

Kaže da je razgovor između Darka i Brankice ispao pogrešno. "On je nju krivo shvatio da bi ona to odmah srušila. Kratko se družimo i nismo se dobro upoznali. Ja tu vidim potencijal za turizam, no to je sve neizvedivo za naše godine. Možda da Darko ima mlađu ženu i osnuje obitelj, imao bi više ruku i nekoga da mu pomogne jer radi vani, stalno ga nema i nedostaju mu vremena", objasnila je.