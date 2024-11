Anamarija za RTL.hr o krahu njezina dva braka: 'Nije bilo ljubavi, to su bila partnerstva'

Anamarija je jedna od dvije kandidatkinje farmera Darka u 'Ljubav je na selu', a otkrila je za RTL.hr da dvije godine živi sama u Selcu pokraj Crikvenice. Kaže da je pokušala naći nekoga da joj pokosi dvorište.

"Od susjeda nema nikoga, za euriće tamo to nitko neće raditi, svi su lijenčine, mislim to je sad kategorički, ali je moje iskustvo i to je bio flip da se prijavim u 'Ljubav je na selu'", ispričala je Anamarija.