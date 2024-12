Anamarija za RTL.hr o teškim trenucima: 'Prolazila sam agoniju, a iskalila sam se na Darku'

"Nakon boravka kod Darka prošlo je dva mjeseca i išli smo na putovanje. Ja sam u tih dva mjeseca doznala da mi mama ima karcinom, on je to znao. Zato sam se tako ponašala, bila sam ljuta na cijeli svijet. Svu agoniju koju sam prolazila, iskalila sam na njemu. Zahvaljujem mu se na strpljenju i putovanju. Nisam ga htjela iznevjeriti jer sam pristala na putovanje s njim", ispričala je.

Svjesna je da je Darka sve to pogodilo. "Nije htio ići u Višnjan nakon promjene našeg odnosa. Nagovorila sam ga, rekla mu da će možda upoznati nekog i nešto će se roditi. Možda se zagledaš u nekoga. To se i dogodilo. Drago mi je da je našao nekoga", istaknula je Anamarija.

Osvrnula se na Ivu i to što mu je rekla da se ne bi trebao toliko truditi oko veze s Milenom nego se to dogodi ako je ono pravo. "Ne radi se o Ivi nego o svim ljudima. Ako ti je stalo do nekog, a tebe ta osoba ne želi, onda je pustiš i budeš sretan zbog te osobe. Budeš podrška. Meni je stalo do Darka kao prijatelja i želim mu zato sve najbolje", zaključila je.

