Anamariji je dosta Darkovog pričanja o poslu: 'Nemamo o čemu razgovarati'

Pitala je Darka je li ikad u životu uživao i istaknula da samo radi. On je rekao da je radio i uživao. "On jako puno priča o poslu, to je tema koja vodi u vjetar", požalila se Anamarija. Zanimalo ju je kako je Darko uživao uz posao, a on je objasnio da je išao u kafić i ondje bio do jutra kad bi ponovno išao raditi.