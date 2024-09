Anita Martinović o suzama farmera i emocijama na setu: 'Često se kontroliram, jer ako se i ja rasplačem...'

Iskreni osmjesi, bodrenje i otvaranje pisama, sve su to bile reakcije sedmorice zadovoljnih farmera. Ipak, neki od njih istaknuli su se svojom emotivnošću pa su pustili i suze, a među njima posebno 49- godišnji Željko Stipetić iz Ogulina. Iako je Aniti isprva otkrio da neće biti previše tužan ako ispadne, sve ono što je nosio u sebi isplivalo je na površinu čim je vidio svoj svežnjić pisama.

"On je sav bio kao na iglama od prvog dana. Očekivala sam veselu reakciju, ali sam se i sama iznenadila koliko me izgrlio i kad su krenule i suze. To je samo još jedan dokaz da je stvarno došao tamo čistog srca i da upozna nekoga pravog i dobrog za sebe. A bila sam i ja baš sretna zbog njega! Kad vidiš da se netko tako iskreno razveseli, pa i tebi to srce razgali", ističe Anita.