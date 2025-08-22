Anita Martinović priprema teren za prve spojeve u novoj image kampanji 'Ljubav je na selu': 'Idemo tamo gdje srce pripada!'

Dečki, pazite! Tako, tako, ni predaleko, a ni preblizu'', navigira Anita svoje pomoćnike dok traži savršenu kulisu za prve nježne poglede, bira cvijeće, slaže stolnjak i stolce te odobrava prave rekvizite koji bi upotpunili čitavi dojam, Prije nego što srca zakucaju brže, moramo riješiti upoznavanje!"

Farmeri će uskoro upoznati svoje dame, a kad dođe vrijeme prvih susreta, sve treba biti savršeno.

Upravo tako izgledao je dan na snimanju nove kampanje za 'Ljubav je na selu', u čijim će ljubavnim pričama brojni gledatelji RTL-a moći uživati uskoro. Simpatična Anita ne skriva zadovoljstvo što će ih još jednom povesti na romantično putovanje po Lijepoj Našoj.

A upravo će spomenuti spojevi biti u prvom planu na početku nove sezone omiljene emisije jer pred farmerima je složen zadatak - dame treba upoznati što bolje prije odlaska na imanja. Škakljiva pitanja o prijašnjim vezama, zajednički hobiji, prva razočarenja, no možda i prvi poljupci, sve to standardni je repertoar na prvim susretima.

U novoj sezoni, ističu iz produkcijskog tima, dejtat" će se više nego ikad prije!