Anita Martinović za RTL.hr o novoj sezoni 'Ljubav je na selu' i najtežoj stvari na imanjima farmera: 'Moram se kontrolirati'

Koji posao na selu ne bi mogla raditi, a koji ti je omiljen?

Definitivno jedan od najtežih seoskih poslova je kad moraš očistiti staju iza životinja. Nije baš najljepše i najugodnije, a drugo sve mi je lijepo - podojiti kravice, nahraniti svinje. Ma to mi je sve top.

Imaš mačke i obožavaš ih. Jesi li poželjela udomiti koju s imanja?

Svaki put se moram kontrolirati da ne donesem kući životinjsko carstvo od raznih životinja - od malih svinja, maca i peseka, ali sva sreća, svaki put razum prevlada.

Planiraš li otputovati negdje izvan Hrvatske?

Ja stalno planiram neka putovanja.

Koje ti je bilo najljepše putovanje do sada?

Obišla sam dosta lijepih mjesta jer sam kao studentica putovala puno po Europi, ali evo, prošle godine sam se počastila putovanjem u New York i Los Angeles da malo vidim tu Ameriku i moram priznati da me New York ostavio baš bez daha. Ali evo kako se dogodio taj apartman na moru, mislim da će ova godina biti malo mirnija. Uz morske valove u svom prostoru i to je dovoljno lijepo.

U kojoj je fazi uređenje tvog i bratovog apartmana na moru?

Mama i tata su već danima tamo i uživaju što je i bio nekakav cilj, da im omogućimo da mogu biti na moru ako hoću tri mjeseca tako da u nekakvim smo, ajmo reći, završnim fazama.

