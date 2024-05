Anita Martinović za RTL.hr o trenutku koji ju je uplašio na snimanju 'Ljubav je na selu': 'Kao scena iz Hitchcockovog filma'

S Ilijom je imala simpatičnu vožnju. "Ilija me provozao u svom kombiju jer je padala kiša pa smo tamo snimali da možemo pričati. Toliko smo pričali i smijali se da je Ilija malo otišao s ceste pa sam počela vrištati, a on se smijao kao lud. Poznaje dobro ceste tako da je njemu to bilo normalno, no ja sam se osjećala kao u lunaparku", rekla je Anita.