Anita Martinović za RTL.hr odgovorila na pitanja gledatelja: 'Mogu se zamisliti na selu'

Voditeljicu Anitu Martinović gledat ćemo u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' od 9. rujna na RTL-u kako pomaže farmerima pronaći njihove srodne duše, a dok čekamo uzbudljive trenutke i njihove susrete s kandidatkinjama, odgovorila je na nekoliko pitanja gledatelja.

Kako hodaš u štiklama po seoskim imanjima?

Nedavno sam čak objavila jedan video kako se provlačim kroz neko polje, šumu pa su me kritizirali naši gledatelji, ali uglavnom, dosta dobro to ide. Malo nekad staneš u blato, ali to se očisti i idemo dalje. Uglavnom dobro.

Jesi li se ikad uplašila neke domaće životinje?

Konji su mi predivni, ali se dogodilo jednom da sam pala s konja i onda jednostavno ta nekakva, ne poznajem karakter te životinje, uvijek mi ulijevaju strahopoštovanje. Nije da ih se bojim, volim ih.

Povjeravaju li ti se kandidati 'Ljubav je na selu' kad se ugase kamere?

Stalno mi se povjeravaju. Tek dođem na njihovo imanje, ne sjednemo ni popiti kavicu, odmah krenu te teške životne sudbine, ali zapravo to je odlično jer se već odmah na početku povežemo, normalno razgovaramo. Vide da sam ja jedna sasvim normalna, prizemna osoba i onda lakše komuniciramo i pred kamerama.