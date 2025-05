Anita Martinović za RTL.hr otkrila najteži dio susreta s farmerima: 'Vidiš im tu nadu u očima'

RTL-ova voditeljica Anita Martinović je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila više o nadolazećoj sezoni 'Ljubav je na selu' i kakvi su farmeri.

''Što se farmera tiče, ima svih dobnih skupina, i mlađih i starijih, različitih su karaktera – neki su malo mirniji, neki malo veseliji. No, ono što mi se sviđa, čini mi se da stvarno svi iskreno žele ljubav, a nadam se da će do kraja sezone to i pronaći'', komentirala je Anita. Otkrila je kakvi su farmeri domaćini.

''Ovisi iz kojeg su kraja, u Slavoniji posluže puno narezaka, pravi se roštilj, u Dalmaciji to bude malo maslinovog vina i pršuta, ali uglavnom svi se trude ostaviti dobar dojam, nekima i obitelj sudjeluje, mame narežu kolača. Nikad ne odemo ni gladni ni žedni'', priznala je Anita.