Anita Martinović za RTL.hr otkrila za čime žali: 'Dobar dio sam propustila u tom procesu'

RTL-ova voditeljica Anita Martinović je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila da je odmalena voljela nastupati. ''Dok sam bila djevojčica sam jako puno bila na pozornici. Dramska skupina, recitacije... Često smo prijateljica i ja nastupale na tim nekim dječjim festivalima gdje smo pjevale, to jest mi smo mislile to. Tako da mi pozornica nije bila strana, ali nekako me život odveo u taj modni dizajn'', rekla je Anita, koja je dizajn na kraju studirala.