Ljubav je na selu

Anita Martinović zablistala na špici! Voditeljica 'Ljubav je na selu' oduševila u prekrasnoj bordo haljini

Voditeljica popularnog showa 'Ljubav je na selu', Anita Martinović, prošle je subote zablistala na zagrebačkoj špici i ponovno dokazala da ima stila

RTL.hr
20.10.2025 09:47

U elegantnoj, uskoj bordo haljini koja je savršeno istaknula njezinu figuru, Anita je samouvjereno prošetala centrom grada, kombinirajući je s bež salonkama i crnim sunčanim naočalama, prenosi Žena.hr.

S osmijehom na licu i sigurnim korakom, Anita je pozirala fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje – a pritom je i privukla brojne poglede prolaznika.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

Podsjetimo, uskoro kreće 18. sezona 'Ljubav je na selu', a Anita je nedavno u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila kako izgleda njezin odnos s farmerima.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

"Super je što se dobro upoznamo na početku, dok snimamo njihove profile. To im puno pomaže da mi se otvore i povjere. Možemo pričati o svemu, bez zadrške," otkrila je Anita.

Iako u showu često vladaju snažne emocije, priznaje da se prava otvorenost događa kad se kamere ugase: "Znaš kako je s muškarcima, teško im je o emocijama pričati pred svima. Ali kad ostanemo nasamo, postanu iskreni, i tada vidiš koliko su zapravo tople i osjećajne osobe."

Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Podcast 'Spill The Tea' s Anitom Martinović

Ljubav je na selu

Na domaćem terenu! Anitu Martinović snimanje u rodnoj Slavoniji vratilo u djetinjstvo: 'To je ono što uvijek nosiš sa sobom'

Ljubav je na selu

Sjećate ih se? Oni su prvi par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo

