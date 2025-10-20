Anita Martinović zablistala na špici! Voditeljica 'Ljubav je na selu' oduševila u prekrasnoj bordo haljini

U elegantnoj, uskoj bordo haljini koja je savršeno istaknula njezinu figuru, Anita je samouvjereno prošetala centrom grada, kombinirajući je s bež salonkama i crnim sunčanim naočalama, prenosi Žena.hr.
S osmijehom na licu i sigurnim korakom, Anita je pozirala fotografima, ne skrivajući svoje odlično raspoloženje – a pritom je i privukla brojne poglede prolaznika.
Podsjetimo, uskoro kreće 18. sezona 'Ljubav je na selu', a Anita je nedavno u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila kako izgleda njezin odnos s farmerima.
"Super je što se dobro upoznamo na početku, dok snimamo njihove profile. To im puno pomaže da mi se otvore i povjere. Možemo pričati o svemu, bez zadrške," otkrila je Anita.
Iako u showu često vladaju snažne emocije, priznaje da se prava otvorenost događa kad se kamere ugase: "Znaš kako je s muškarcima, teško im je o emocijama pričati pred svima. Ali kad ostanemo nasamo, postanu iskreni, i tada vidiš koliko su zapravo tople i osjećajne osobe."
Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!