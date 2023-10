ANKETA Amra je unijela pomutnju kod Radoslava: Jesu li oni dvoje savršen par?

Radoslav i Amra imali su zanimljivo upoznavanje u 'Ljubav je na selu' nakon što su novu kandidatkinju dovele Ines, Irena i Suzana k farmeru. Amra je bila direktna i rekla Radoslavu sve što misli i pitala ga što je zanima što je bilo iznenađujuće jer je on inače takav. "Ja sam žena kraljica. Vi ste to tražili pa...", rekla je farmeru. On je pak očekivao da će mu doći dvije djevojke.

"Pa Radoslav kad je ugledao Amru, ugodno se iznenadio. Ostao je možda malo šokiran iz razloga da mu njegove djevojke vode u njegov restoran četvrtu djevojku. Pa tko bi to tako napravio? Samo otkačene djevojke", komentirala je Ines.

Amra je komentirala da Radoslav ima dobar duh i da mu nedostaje ljubavi, a njega je zanimalo čime se ona bavi. "Ne bavim se ničime. Rekla sam da sam žena kraljica", istaknula je.

Amra je postavljala Radoslavu škakljiva pitanja. "Ribe pecaju mene", rekao joj je. "Nismo tu došle zbog seksa nego zbog njega i to je to. Ne sviđa mi se njezino ponašanje", Suzana je komentirala Amrina pitanja.

"Jedva čekam da ga zagrlim kao žena. Prezgodan je", otkrila je mlada Hercegovka. Ines je također smetalo Amrino ispitivanje. "Ja to ne pitam odmah. Ja to pitam kod petog pitanja", rekla je.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite o Amri i Radoslavu kao paru, jesu li savršeni jedno za drugo?