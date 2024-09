ANKETA Ilija i Ruža su se opustili na zabavi: Jesu li pretjerali s iskazivanjem nježnosti?

Ilija i Ruža nisu skrivali svoju naklonost jedno prema drugome otkad su se upoznali, a opustili su se i na zabavi. "Ruža je Ruža", rekao je Ilija. "Ja imam potrebu za tom pažnjom od Ilije i ljubljenje i to. Stvarno imam potrebu za to, a vidim da i on pošto me stalno ljubi", komentirala je Ruža.

"Vidim po očima da je žena zadovoljna sa mnom i treba njoj skinuti kapu što je dozvolila da se poljubimo", rekao je Ilija. Ipak, drugima je njihovo ponašanje bilo neprikladno.

"To ljubakanje za stolom mi nije sjelo jer nismo više 15-godišnjaci. Ipak su to zreli ljudi", komentirala je Marija. "Ja sam protiv ljubakanja, ponašanja poput balavaca jer tako se mogu ponašati u sobi. Ne volim takva ponašanja jer je to za osobe od 20 godina, 15, ne za osobe od 50 godina. Mislim da nije lijepo", rekla je Mirjana.

U anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite, jesu li Ilija i Ruža pretjerali sa svojim iskazivanjem nježnosti?