ANKETA K Ivici i Ivi stigle Klara i Riva: Hoće li unijeti nemir kod farmera?

Kod Ivice je stigla Klara, a on joj baš nije poželio srdačnu dobrodošlicu. Voditeljica Anita Martinović dovela je k Ivici Klaru kao iznenađenje dok je on s kandidatkinjama igrao odbojku na pijesku. "Kad sam vidjela Anitu, ok. Kad sam vidjela da dolazi s nekom, nije mi bilo ok. Šlagirala sam se blago", priznala je Ivana.

"Malo me je to dirnulo kad sam vidjela Klaru u smislu da mi je poremetila moju platformu tijela", rekla je Amra. Dok su kandidatkinje rekle da znaju tko je Klara, Ivica je rekao da ne zna. "Nemam pojma", priznao je.