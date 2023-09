ANKETA Smatrate li da je Branko onaj pravi za povratnicu Smilju?

"Kod nje mi se najviše svidjelo kakva je u kući i njezin karakter i ponašanje. Mislim da bi se takva osoba sviđala i mojoj djeci, a ja bih bio oduševljen", rekao je Branko, farmer emisije 'Ljubav je na selu' u intervjuu za RTL.hr.

Smilju je u prošloj sezoni odabrao farmer Zvonko i išli su na romantično putovanje, no njihova veza nije imala sretan kraj. Smilja se zaljubila preko ušiju dok je Zvonko cijelo vrijeme manipulirao. No to nije poljuljalo njezinu vjeru u ljubav.