ANKETA Smatrate li da su Brankica i Mijo srodne duše?

Mijina zlatna djevojka Brankica oduševila je ovog avanturista već na prvi pogled. Njih dvoje već kliknuli su na prvu, a jedina prepreka koja bi se mogla pokazati u potenacijalnoj vezi je ta što Brankica ne voli motore, dok su Miju oni najvažnija sporedna stvar na svijetu.

"Imam mali strah. Ne znam bih li baš sjela na motor", rekla mu je,

Otkrila je da se prijavila za njega zbog očiju i osmijeha. "On se meni sviđa kao muškarac i to je to. Ako mu uspijem tu bradu srediti, još bolje", rekla je Brankica.

Kad su se ugledali, njih dvoje nisu skidali osmijeh s lica. Je li na pomolu nova romansa?