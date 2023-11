ANKETA Što mislite koga će Mijo izbaciti s imanja - Branku, Kseniju ili Ružu?

Farmer Mijo Bošnjak morat će donijeti tešku odluku i izbaciti Branku, Kseniju ili Ružu sa svog imanja. Branka i Ksenija došle su u isto vrijeme kod Mije, no od početka je bilo jasnije da on ima prisniji odnos s Brankom. Pokazali su to i na izletu u Kopački rit.

Branka se zahvalila Miji što ih je odveo na izlet i poljubila ga. "Baš sam sretna", rekla je ona. "Oni svoje poljupce. Ti meni na daljinu, a njoj na blizinu. Joj, joj. Vidim da sam došla bezveze", rekla je Ruža.