ANKETA Što mislite koji par iz 'Ljubav je na selu' će ostati zajedno?

Svi farmeri u 'Ljubav je na selu' odabrali su kandidatkinje s kojima su otišli na romantično putovanje, a između nekih od njih je vidljiv napredak u odnosu dok drugi imaju neke nedoumice i trzavice.

Tako je primjerice Mijo iznenadio Brankicu u sobi romantičnom gestom. Donio joj je omiljeni doručak - omlet i ružu. "To je ono što meni treba u životu. Takav muškarac meni treba", istaknula je ona oduševljeno. "Znaš da ja obožavam ruže?", pitala je farmera. "Znam, zato sam ti kupio ružu", odgovorio je on. "Volim iznenaditi. Stvarno imam prema ženama osjećaje, pažnju i to sve. Možda tako ne izgledam", dodao je.