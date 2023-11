ANKETA Što mislite koju će kandidatkinju Radoslav odabrati - Ines ili Irenu?

Radoslav je izbacio Amru, a ostavio je Ines i Irenu između kojih mora odabrati jednu za romantično putovanje. "Ja ti opraštam za ono jučer, što si lagala sve nas tri puta u pet minuta. Ja ti opraštam jer tko sam ja da ti sudim", rekao je Ireni.

"Ineska, ti si takva kakva jesi. Imaš puno dobrih strana, popravila si se zadnjih par godina. Ja znam da ti mene nikada ne bi izdala, prevarila. Na tome ti mnogo hvala", rekao je Radoslav Ines.

Farmer je riješio i nesuglasice s Irenom kada ju je izveo na piće, a razgovarali su o danu ranije kada je ona odglumila da joj je pozlilo. "Jučer kad mi je pozlilo, vidjela se tvoja druga strana. Znači, vidjela se ta tvoja dobrota, ta svoja pažnja. To me stvarno šokiralo. Em me je srce primilo, em me je taj šok šokirao", rekla je Irena.

"Takav sam ti ja", istaknuo je Radoslav. "Možeš li takav stalno biti?", pitala je Irena "Osim toga, imaš li ti meni još što zamjeriti?", pitao je Radoslav. "Ne volim da me se ponižava, da me se vrijeđa. Ti si ovakva, onakva", rekla mu je Irena.

"Stani malo. Zar ti misliš da ja to tako mislim kako ti to sada govoriš? Upoznala si me sinoć u onih 10 minuta", istaknuo je Radoslav. "Ono si bio drugi ti. Ono je čovjek u kojeg bi se sve žene zaljubile", rekla je Irena.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite koga će Radoslav na kraju izabrati - Ines ili Irenu?