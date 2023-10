ANKETA Što mislite, treba li Branko zaprositi Smilju ili se odlučiti za Rivu?

Branku se ostvarila želja kada se Smilja prijavila za 'Ljubav je na selu' za dolazak na njegovo imanje nakon što je ranije pred kamerama otkrio da mu se svidjela kada ju je gledao u prijašnjoj sezoni. Čim je stigla u show kao njegova zlatna djevojka, farmer je isticao koliko mu se sviđa, a sad je počeo spominjati i prsten.

''Sutra idemo kupiti zlatni prsten na ruku... To je moje mišljenje'', nastavio je farmer, dok je Smilja sve odbila. ''Tebi je svaka druga riječ 'Branko'... Ti to ne primjećuješ?'' Riva je podbola Smilju, ''Tebi je jako bitno što on misli o tebi''.

''Kad bi ti ponudio prsten, bi li uzela?'' pitala je Riva nasamo Smilju. ''Ne bih, što će mi njegov prsten!'' odgovorila je Smilja.

Kasnije je Smilja juzela Brankov mobitel i čitala njegove poruke. Komentirala je kako on prihvaća zahtjeve za prijateljstva na društvenim mrežama i razmjenjuje poruke s drugim ženama. "Kako da se ja sad zaljubim u njega? Ma neću. Jednostavno ću si blokirati osjećaje", pitala se Smilja. Riva je otkrila da Smilja vidjela Brankove poruke u kojima je bilo srca i slično.

Što da kažem? Ženskaroš", istaknula je Smilja. Ona i Branko išli su se okušati u obaranju ruku. On je pobijedio, a pritom je stajao dok je Smilja sjedila. "Nisam ženskaroš. Ja sam u Smilju zaljubljen. Neću to nikad poreći i mislim da bi to bilo to", ispričao je farmer.

U anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite, ima li Brankov i Smiljin odnos budućnost i treba li je zaprositi?