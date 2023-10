ANKETA Tko bolje pristaje zlatnoj djevojci Brankici - Mijo ili Zvonko?

Brankica Kobasić je u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' zlatna djevojka farmera Mije Bošnjaka, a sudjelovala je i u prošloj sezoni kada je bila na imanju Zvonka Šantalaba, također kao zlatna djevojka. Otkrila je u intervjuu za RTL.hr sjelo dijeljenje kreveta s Katicom i je li htjela radije svoju sobu, svoj prostor kao što je to Ksenija dobila.

"Pa iskreno, voljela bih da sam dobila svoju sobu. Katica me još od upoznavanja u 'Ljubav je na selu' ne može vidjeti. Kakva je, takva je. Mislim da je ovo bio dogovor između Mije i Ksenije jer Ksenija je damica... Ne znam zašto. U biti, sve bismo mi htjele imati svoj prostor, ali eto. Nisam mogla birati prva. Ne sviđa mi se boravak u sobi s Katicom jer me baš ne podnosi i primjećuje se da me ne može ni vidjeti", rekla je Brankica.

Istaknula je da Katica nije takva prema Kseniji nego samo prema njoj te se prisjetila situacije u prošloj sezoni 'Ljubav je na selu'. "U prošloj sezoni kad sam bila kod farmera Zvonka, imala sam isti problem sa Smiljom. Ne znam zašto, je li to neka ljubomora među ženama? No ipak smo mi žene nekih zrelih godina pa bismo se tako trebale i ponašati", ispričala je Brankica.

"Zvonko se boji žena", rekla je za RTL.hr prije nekoliko mjeseci. Tada se osvrnula i na Smilju.

"Smilja me od prvog dana nije mogla smisliti. Kada sam vidjela scenu gdje je ona bacila moj poklon, crveni jastučić, baš zločesto. To mi se ne sviđa. Odmah sam osjetila da je ljubomorna, no nije ga uspjela osvojiti", komentirala je. Već je u showu shvatila kako je Zvonko igrao dvostruku igru. "Shvatio je da samnom ne može manipulirati već je uzeo Smilju koja će pustiti suzu za njim. Uglavnom, bilo pa prošlo", zaključila je.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što misltie tko bolje pristaje Brankici - Mijo ili Zvonko?