ANKETA Tko vam je omiljena odabranica naših farmera u 'Ljubav je na selu'?

"Mene najviše fascinira dok se vozimo, koliko smo si on i ja bliski. Vjerujem, bili mi u polju kukuruza ili bilo gdje, bilo bi nam jednako lijepo", rekla je Gabrijela za svoj odnos s Miroslavom. Miroslav je otkrio da osjeća leptiriće u trbuhu. "Ja nisam netko tko je previše vjerovao u ljubav i da netko može biti toliko dobar i drag prema nekome jer sam uvijek kroz život išla sama. Ja sam vidjela u njemu i prepoznala nešto dobro. Ja sam odmah vjerovala da je on takav", ispričala je Gabrijela.

"Ako kažem da sam s tobom, to je gotovo. Znači, ne zanima me nitko", rekao je Mijo. "Ti vidiš nekoga oko mene? Ja ne vidim nikoga", dodao je.

"Ne želim da me netko pravi budalom. Ne znaš uopće što pričaš", rekla je Brankica. Farmer je rekao da je strpljiv.

Brankica je rekla da će nazvati Josipu i reći joj da Mijo sve laže. "Zašto se nisi potrudila kod mene biti malo drugačija? Niti ti se što da niti ništa. Ksenija je ispala fantazija", istaknuo je farmer. Brankica je rekla da se neće opravdavati, da je bila bolesna. "Požalio sam", otkrila je Mijo.

Sve mi više počinje ići na živce to njeno seksi. Samo me to iritira", priznao je Ante u Beogradu na romantičnoj večeri s Klarom. Klara je podsjetila da je rekao da budu samo prijatelji. Rekla je da ne može njezin ego trpjeti njegove riječi da je loša partija. Uvrijedila ju je njegova ocjena od jedan do 10 jer je rekao pet.

Farmer je otkrio da mu se svašta događalo u ovom razdoblju života. "Mogao si mi reći. Ja sam lojalna", istaknula je Klara.