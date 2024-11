ANKETA Tko vam se čini kao najskladniji par - Toni i Valentina, Željko i Tajči ili Ilona i Ivica?

"Činilo mi se to kao dobra ideja. Prosidba nije mala stvar i smatram da mora biti jako posebna. Romantičnije je kad se prosi na koncertu i pred toliko ljudi. Ilona je bila malo šokirana, ali sve je ispalo kako sam htio. Opet bih to ponovio. Ja sam romantičar", ispričao je farmer za RTL.hr.

"Prosidba je bome bila neočekivana. Ni u najluđim snovima nisam to mogla očekivati i šokiralo me potpuno", rekla je Ilona za RTL.hr.

"Čak smo pričali da bismo se odlučili zajedno na dijete", dodao je. "Jako sam sretna. Ne mogu ja to opisati. Onaj koji to ne doživi u sebi i ne prođe, ne može znati kako je to", rekla je Tajči. Željko je priznao da je napokon miran. "Baš sam sretan. Žao mi je što nisi došla prije", rekao je. Istaknuo je da se isplatilo čekati 18 godina. "Sad napokon mogu reći nekoj osobi da je volim do posljednjeg dana", rekao je Željko.