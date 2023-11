Ante i Klara vodili ozbiljan razgovor: 'Ja sam od početka rekla da svaki dan mijenjam mišljenje'

Antu je zanimalo koja je od njih bila predvodnica u raspravi. "Neću to reći. Jednostavno je bila poanta da sve tri mislimo da nisi svima dao iste minute pažnje", rekla je Klara i objasnila da ne izdaje ljude.

Nakon razgovora s Victorijom i saznanja o nekim tračevima na imanju, Ante je odlučio sve raščistiti s Klarom. "Mi smo se tri nešto dogovorile. Ja sam oduvijek timska igračica. Možda su one meni nešto rekle i ja sam bila na njegovoj strani. U moje lice su mi sasvim nešto drugo rekli", ispričala je Klara.

"Kako to na tebi može puknuti ako sam ja tebi dao najviše pažnje od svih?", pitao ju je Ante. "To je istina", rekla je Klara. "Mislim da me Klara od svih njih najviše moralno povrijedila", istaknuo je Ante.

"Ja sam Anti od početka rekla da svaki dan mijenjam mišljenje i da se ne mora tome čuditi", zaključila je Klara.

