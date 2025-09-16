Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Ante Sokoša stiže iz Primoštena, ima 56 godina i umirovljeni je pomorac te povratnik iz Amerike. Ante je odlučio u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' potražiti ljubav.

"Spreman za na kompromis i život u dvoje. Ne znam bih li se volio ponovno oženiti, to stvarno mora biti ljubav života. Vjerujem da se ljubav života može ponovno dogoditi, treba vjerovati u sve. Sto posto sam siguran da netko pravi za mene tamo negdje čeka", poručio je Ante.