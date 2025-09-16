Emisije
Ljubav je na selu

Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Ante je odlučio u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' potražiti pravu ljubav

RTL.hr
16.09.2025 18:00

Ante Sokoša stiže iz Primoštena, ima 56 godina i umirovljeni je pomorac te povratnik iz Amerike. Ante je odlučio u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' potražiti ljubav.

"Spreman za na kompromis i život u dvoje. Ne znam bih li se volio ponovno oženiti, to stvarno mora biti ljubav života. Vjerujem da se ljubav života može ponovno dogoditi, treba vjerovati u sve. Sto posto sam siguran da netko pravi za mene tamo negdje čeka", poručio je Ante.

Ante Sokoša, Ljubav je na selu
Ante Sokoša, Ljubav je na selu FOTO: RTL

O prijavi u 'Ljubav je na selu', priznaje, dugo je razmišljao, no na kraju je odvagnuo i odlučio se upustiti u potragu za onom pravom pred kamerama. Za sebe kaže da je iskren, zabavan, voli se šaliti, no zna biti i tvrdoglav, poput pravog Bika u horoskopu, a privlače ga vitke, lijepe i otvorene žene.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Ante Sokoša Ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Anamarija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o udaji: 'Bilo je spontano! Zaljubljena sam, a Darko mi je na svemu čestitao!'

