Ante u 'Ljubav je na selu' traži srodnu dušu: 'Sto posto sam siguran da me prava čeka'

Ante Sokoša stiže iz Primoštena, ima 56 godina i umirovljeni je pomorac te povratnik iz Amerike. Ante je odlučio u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' potražiti ljubav.
"Spreman za na kompromis i život u dvoje. Ne znam bih li se volio ponovno oženiti, to stvarno mora biti ljubav života. Vjerujem da se ljubav života može ponovno dogoditi, treba vjerovati u sve. Sto posto sam siguran da netko pravi za mene tamo negdje čeka", poručio je Ante.
O prijavi u 'Ljubav je na selu', priznaje, dugo je razmišljao, no na kraju je odvagnuo i odlučio se upustiti u potragu za onom pravom pred kamerama. Za sebe kaže da je iskren, zabavan, voli se šaliti, no zna biti i tvrdoglav, poput pravog Bika u horoskopu, a privlače ga vitke, lijepe i otvorene žene.
