Ante je nervozan zbog Victorije koja je dobila savjet: 'On ti voli plave žene'

Milena je komentirala da Ante baš nije oduševljen pridošlicom Victorijom na svom imanju. "Bože mili, što me snašlo? Iščupaj me odavde. Tako da on nije bio baš nešto vau", objasnila je farmerovo kratko izbivanje.

Ante i njegove kandidatkinje su nazdravili, a Milena i Lena su poželjele sreću svima. "Meni bi trebalo nešto ljuće", priznao je Ante. "Ja ti imam boju. Moraš početi odozgo jer ti on voli plave žene. Inače, sve ostalo je super", savjetovala je Milena Victoriji.

"Ja da sam htjela biti plava, ponašala bih se kao plavuša", odgovorila je Victoria. "Ja smatram da boja kosa nema veze s ljubavi", dodala je. Lena je primijetila da se Milena promijenila zbog Victorijinog dolaska.

Ante je priznao da je nervozan. "Mlada, zategnuta, kulturna", komentirao je Victoriju.

