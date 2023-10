Ante pozvao Klaru na razgovor pa ostao zbunjen: 'Čekaj, tko tu odlučuje, ja ili ti?'

Ante i Klara su prošetali jer je on htio razgovarati s njom. "Nešto sam nervozna, a kad sam nervozna, nisam svoja. Onda moja glava radi svakakve filmove, a nije do tebe. Nisi ti kriv. Ti si u tom smjeru opušteniji nego ja", rekla je Klara.

"Što ima veze i ako netko dođe? To nama ništa ne igra ulogu", istaknuo je Ante. Tebi ne. Meni je to fizički stres", istaknula je Klara.

"Ona je nova, ona je ta koja se treba prilagoditi nama", objašnjavao je farmer Klari.

"Osjeća li on tako stvarno, je li istina ili je gluma, to me sad ne zanima, ali je barem pitao. To se isto mora cijeniti", rekla je Klara.

"Jednostavno ova dva zadnja dana vidim da ona nije ta ista osoba koja je bila prije tri dana i kad smo bili prije i sve. Vidim jednostavno da je nešto muči", komentirao je Ante.